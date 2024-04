À la découverte de la Cabane de Saint-Fiacre et son Jardin d’Éole Juillé, jeudi 25 avril 2024.

À la découverte de la Cabane de Saint-Fiacre et son Jardin d’Éole Juillé Sarthe

Animation proposée dans le cadre des rendez-vous des Amabassadeurs de l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles.

Jeudi 25 avril, nos ambassadeurs Serge et Laurence Denoix vous ouvrent les portes du Jardin d’Éole et de la Cabane de Saint-Fiacre situés à Juillé. Vous pourrez partager avec Laurence sa passion du jardinage et vous balader à travers les allées de son jardin. Serge se fera le plaisir de vous présenter sa collection d’outils anciens de jardin.

Visite commentée au chapeau.

L’horaire et le lieu des rendez-vous vous seront communiqués lors de votre inscription à l’Office de Tourisme (02 43 33 03 03).

Organisé par l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25

fin : 2024-04-25

Juillé 72170 Sarthe Pays de la Loire

L’événement À la découverte de la Cabane de Saint-Fiacre et son Jardin d’Éole Juillé a été mis à jour le 2024-04-05 par eSPRIT Pays de la Loire