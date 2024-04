À la découverte de la biodiversité sauvage et domestique de la Chauffetière La chauffetière Orée d’Anjou, samedi 20 avril 2024.

À la découverte de la biodiversité sauvage et domestique de la Chauffetière Conservatoire d’espaces naturels – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 20 avril, 10h00 La chauffetière Animation gratuite, ouverte à tous

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de la Réserve naturelle régionale et Espace naturel sensible de la ferme de la Chauffetière, où pâturent brebis et agneaux d’une race encore menacée en Pays de la Loire.

C’est au cœur d’un bocage remarquablement préservé, que Solène, l’éleveuse, accueillera petits et grands pour parler de son métier et de ses particularités.

Pour les adeptes de beaux paysages, laissez-vous séduire par une vue imprenable sur la vallée du ruisseau des Robinets. La grange, son étable, les mares et les chemins creux recèlent de petits trésors à découvrir…

ATTENTION : nombre de places limitées !

