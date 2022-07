À la découverte de la biodiversité du marais

2022-07-10 15:00:00 – 2022-07-10 17:30:00 Avec l’association Beauvais Argentine Aquariophilie venez découvrir tous les secrets de la biodiversité de la zone humide de la digue de Saint-Quentin.

Tout public – Nombre de places limité sur inscription

