À la découverte de la biodiversité de la pelouse à orchidées Semide Semide Catégorie d’évènement: Semide

À la découverte de la biodiversité de la pelouse à orchidées Semide, 25 mai 2022, Semide. À la découverte de la biodiversité de la pelouse à orchidées Semide

2022-05-25 – 2022-05-25

Semide Ardennes Semide Bien cachée au cœur de la forêt communale, cette pelouse fourmille d’orchidées et d’insectes. Partons à sa découverte.RDV à 10h devant la mairie de SemideGratuitPrévoir des chaussures de marcheOrg. Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne secretariat@cen-champagne-ardenne.org +33 3 24 30 06 20 http://cen-champagne-ardenne.org/ Semide

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégorie d’évènement: Semide Autres Lieu Semide Adresse Ville Semide lieuville Semide

Semide Semide https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/semide/

À la découverte de la biodiversité de la pelouse à orchidées Semide 2022-05-25 was last modified: by À la découverte de la biodiversité de la pelouse à orchidées Semide Semide 25 mai 2022

Semide