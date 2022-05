A la découverte de la biodiversité au jardin des Rosoirs Jardin des Rosoirs Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Jardin des Rosoirs, le samedi 4 juin à 09:30

Tout au long de la matinée, au jardin des Rosoirs, nous proposerons des **expériences ludiques et familiales** qui ont pour objectif de faire découvrir la diversité et les rôles des organismes du sol : des micro-organismes à la macrofaune (visible à l’œil nu). **Il s’agit d’être sensibilisé à la petite faune du sol**, largement méconnue, et pourtant si proche de nous. Les citoyens de tout âge, en réalisant des expériences scientifiques pourront alors mieux évaluer la pression que les activités humaines peuvent avoir sur la biodiversité du sol, pourtant essentielle au fonctionnement et à la régénération des sols. Cette matinée sera conviviale ! Matinée de découverte au jardin partagé ! Jardin des Rosoirs Rue de Wagram, Auxerre Auxerre Yonne

