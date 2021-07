Paris Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens Paris À la découverte de la Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens Paris Catégorie d’évènement: Paris

Découverte de collections rares de la bibliothèque, spécialisée dans les métiers d’art, les arts décoratifs, la mode, le design et le graphisme : manuels anciens, revues, catalogues, affiches, fanzines, livres d’artistes et présentation de l’atelier de préservation des documents. Présentation dans la cour de l’histoire du monument par l’association de Paris Historique. Exposition _Yvette de la Frémondière : sculptures et Frémontages._ Présentation des activités de la Société des Amis de la Bibliothèque Forney. Entrée libre dans la limite des consignes sanitaires en vigueur Visite libre de la bibliothèque Bibliothèque Forney – Hôtel de Sens 1 rue du Figuier 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

