A la découverte de Katsumi Komagata : atelier parents/enfants (1 – 3 ans) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris, 18 novembre 2023, Paris.

Le samedi 18 novembre 2023

de 15h45 à 16h15

de 15h00 à 15h30

.Public enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Réservation obligatoire

Entrez dans le monde visuel, géométrique et haut en couleurs de Katsumi Komagata : la médiathèque vous propose une découverte à quatre mains pour le temps fort « A hauteur de bébé » !

A l’occasion du temps fort jeunesse « A hauteur de bébés », venez apprivoiser le langage des formes, des couleurs, des textures, des rythmes des textes de Komagata (駒形克己?). Il s’agit d’un artiste japonais. Depuis 1990, il crée des livres pour enfants qu’il édite via sa maison d’édition : One Stroke, située à Tokyo Ses créations sont réalisées en papiers colorés découpés, se dépliant et se superposant. En France, ses livres sont diffusés par Les Trois Ours.

Les bibliothécaires de la médiathèque vous proposent un petit atelier d’observation mêlant formes et musique. A travers une sélection d’ouvrages en langues française et japonaise, vous pourrez en apprendre plus sur son univers.

Réservation

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À CET ATELIER EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE).

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 24 OCTOBRE.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

Contact : +33153827676 mediatheque.jean-piree.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.billetweb.fr/pro/melville