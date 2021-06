A la découverte de Josette Bournet – Chapitre 2 – 1933-1938 Musée Josette Bournet, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Saint-Félix.

A la découverte de Josette Bournet – Chapitre 2 – 1933-1938

Musée Josette Bournet, le dimanche 19 septembre à 15:30

En 2020 et 2021, le musée Josette Bournet présente des œuvres peintes par l’artiste entre 1925 et 1938, sa première période de production. Après une exploration des années 1925-1932 en 2020, le musée présente une nouvelle lecture spectacle de documents extraits des archives de l’artiste et couvrant la période 1933-1938. On y découvrira le point de vue des critiques sur les oeuvres exposées par Josette Bournet au Salon d’Automne et au Salon des Indépendants ; des points de vue de l’artiste sur la peinture à travers deux textes qui lui ont été inspirés par des expositions ; son engagement politique au parti socialiste et son investissement dans l’accueil d’enfants réfugiés de la guerre d’Espagne.

Réservation obligatoire

Lecture spectacle de documents des années 1933 à 1938 extraits des archives de la peintre Josette Bournet : lettres, œuvres littéraires, articles de presse et commentaires.

Musée Josette Bournet Le bourg, 03260 Saint-Félix, Allier, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Félix Allier



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00