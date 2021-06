Bioussac Parc et jardin de l'Abrègement Bioussac, Charente À la découverte de huit hectares de parcs et jardins ! Parc et jardin de l’Abrègement Bioussac Catégories d’évènement: Bioussac

Charente

À la découverte de huit hectares de parcs et jardins ! Parc et jardin de l’Abrègement, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Bioussac. À la découverte de huit hectares de parcs et jardins !

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Parc et jardin de l’Abrègement 4€ ; 2€ – 12 ans ; 50€ visite de groupe jusqu’à 50 personnes.

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir le jardin de l’Abrègement et ses aménagements et sculptures exceptionnelles ! Parc et jardin de l’Abrègement L’Abrègement, 16700 Bioussac Bioussac Moutardon Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T11:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bioussac, Charente Autres Lieu Parc et jardin de l'Abrègement Adresse L'Abrègement, 16700 Bioussac Ville Bioussac lieuville Parc et jardin de l'Abrègement Bioussac