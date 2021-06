Gircourt-lès-Viéville Gircourt-lès-Viéville Gircourt-lès-Viéville, Vosges À LA DÉCOUVERTE DE GIRCOURT LES VIÉVILLE – EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE ET PROJECTION-CAUSERIE Gircourt-lès-Viéville Gircourt-lès-Viéville Catégories d’évènement: Gircourt-lès-Viéville

Gircourt-lès-Viéville Vosges Gircourt-lès-Viéville À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE GIRCOURT LES VIÉVILLE :

Exposition photographique et la projection-causerie sur l’habitat rural d’Evaux-et-Ménil, Gircourt-lès-Viéville, Rapey et Varmonzey.

Avec le concours de la municipalité de Gircourt-les-Viéville, du Foyer Rural de Gircourt, de l'Office du Tourisme de Mirecourt et ses environs et de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire

