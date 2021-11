Nevers Théâtre munipal de Nevers Nevers, Nièvre A la découverte de Georges Simenon Théâtre munipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

A la découverte de Georges Simenon Théâtre munipal de Nevers, 14 novembre 2021, Nevers. A la découverte de Georges Simenon

Théâtre munipal de Nevers, le dimanche 14 novembre à 15:00

En présence du réalisateur Jacques Trefouël et de Joël Talon, Président des amis de Simenon en Bourbonnais

Entrée libre et passe sanitaire obligatoire

Diffusion du film réalisé par J. Trefouël, Simenon, Maigret et le marquis Théâtre munipal de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-14T15:00:00 2021-11-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Théâtre munipal de Nevers Adresse Place des Reines de Pologne Nevers Ville Nevers lieuville Théâtre munipal de Nevers Nevers