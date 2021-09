Fressin Grand'rue,Fressin Fressin, Pas-de-Calais A la découverte de Fressin Grand’rue,Fressin Fressin Catégories d’évènement: Fressin

le dimanche 19 septembre à 10:00

A l’occasion des Journées du Patrimoine 2021, venez vous balader dans la commune de Fressin à la découverte de l’histoire des maisons. Au programme : visite libre ou contée et exposition à l’extérieur, dans les rues de la commune (ancienne place de Fressin, carrefour de la Grand’Rue, rue Bernanos, rue du Marais, pont sur la Planquette). L’église Saint-Martin sera également ouverte en visite libre.

Entrée libre

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

