**Drôle d’objets !** Que sont-ils ? A quoi servent-ils ? D’où viennent-ils ? Venez les découvrir, et trouvez les réponses à ces questions dans les tréfonds des caves du palais. Que sont ces drôles d’objets endormis dans les caves du palais ? MUDO-Musée de l’Oise 1 rue du Musée 60000 Beauvais Beauvais Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:15:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:15:00

