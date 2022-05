À la découverte de 80 variétés de rosiers Jardin du Gîte Lamarquette Lucq-de-Béarn Catégories d’évènement: Lucq-de-Béarn

Mme Baraibar cultive également des plantes vivaces dans l’esprit d’un jardin spontané. Elle fonctionne en permaculture, les plantes sont nourries avec du compost fait maison, les massifs sont aménagés en fonction du principe de lasagne il n’ y a aucun labour, aucun traitement. La visite se terminera par un goûter.

Maximum 15 personnes

Dans les jardins du Gîte Lamarquette, Joëlle Baraibar, passionnée de jardinage cultive plus de 80 variétés de rosiers essentiellement anciens et exclusivement bouturés. Jardin du Gîte Lamarquette 52 Côte de Mongrand 64360 Lucq-de-Béarn Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

