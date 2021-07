Colmar Musée Unterlinden Colmar, Haut-Rhin À la découverte de 7000 ans d’histoire de l’art ! Musée Unterlinden Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Musée Unterlinden, le dimanche 19 septembre à 09:00

### Venez découvrir le musée Unterlinden et ses incroyables collections d’art. Prenez le temps de flâner, de discuter et d’échanger en couple, en famille ou entre amis autour des collections du musée dans le cadre du parcours _**Amours**_ et de l’exposition _**Yan Pei-Ming – Au nom du père**_. Pour les adolescents, un jeu à télécharger sur votre smartphone dans l’exposition vous permet de découvrir en vous amusant.

Gratuit.

Musée Unterlinden Place Unterlinden, 68000 Colmar

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

