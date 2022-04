A la découverte d’Alligny-Cosne Alligny-Cosne, 22 août 2022, Alligny-Cosne.

2022-08-22 – 2022-08-22

Alligny-Cosne Nièvre Alligny-Cosne

0 0 EUR En famille ou avec des amis, prenez vos appareils photos et baladons nous dans Alligny-Cosne et sa campagne, avec Garance, animatrice au Service Education à l’Environnement, qui vous dévoilera tous les secrets de la faune et de la flore locale ; et Lucile, qui vous contera la vie du village d’Alligny, au fil des siècles. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain.

contact@ot-cosnesurloire.fr +33 3 86 28 11 85 http://www.ot-cosnesurloire.com/

