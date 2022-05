À la croisée des récits Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 13 mai 2022, Le Moulon.

À la croisée des récits

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, le vendredi 13 mai à 13:00

_À la croisée des récits_ propose un moment de restitution, de réflexion, d’échanges entre différents acteurs (sociologue, metteuse en scène, autrice, dramaturge, photographe, étudiant.e.s de l’ENS Paris-Saclay et de CentraleSupélec et comédiennes) prenant comme point d’ancrage des ateliers artistiques menés auprès d’adolescentes et une courte étude de terrain menée par des étudiant.e.s de l’ENS Paris-Saclay et CentraleSupélec auprès du personnel d’un centre éducatif fermé pour adolescentes. _À la croisée des récits_ vient clore le PIC « _MAUVAISES FILLES !_ » mené par la sociologue Natacha Chetcuti-Osorovitz et la metteuse en scène Sandrine Lanno à la Scène de Recherche de l’ENS Paris-Saclay dans le cadre d’une résidence de recherche-création de L’Indicible Compagnie. Lors de cette dernière année de résidence, une enquête de terrain auprès des équipes encadrantes a été effectuée par trois élèves, permettant l’analyse des relations entre les mineures placées en centre d’éducation fermé et les personnels y intervenant. C’est dans ce cadre qu’une approche socio-historique des institutions disciplinaires des années 1950 et d’aujourd’hui a été développée. Ce travail sera une des sources d’inspiration de la création _MAUVAISES FILLES !_, accueilli enfévrier 2023 à la Scène de Recherche.

Projet Interdisciplinaire Collectif (PIC) à la croisée de la sociologie et de l’écriture théâtrale, avec pour terrain de réflexion un centre éducatif fermé pour adolescentes.

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon Essonne



