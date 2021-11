Le Bas Ségala Médiathèque Justin Bessou Aveyron, Le Bas Ségala À la croisée des mots Médiathèque Justin Bessou Le Bas Ségala Catégories d’évènement: Aveyron

Médiathèque Justin Bessou, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30 Pour apprendre l’occitan tout en s’amusant avec les noms d’oiseaux et bien d’autres jeux encore ! Médiathèque Justin Bessou Saint-Salvadou 12200 Le Bas Ségala Le Bas Ségala Saint-Salvadou Aveyron

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Le Bas Ségala Autres Lieu Médiathèque Justin Bessou Adresse Saint-Salvadou 12200 Le Bas Ségala Ville Le Bas Ségala lieuville Médiathèque Justin Bessou Le Bas Ségala