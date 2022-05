A la croisée des marchés Saint-Jean-et-Saint-Paul Saint-Jean-et-Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Jean-et-Saint-Paul

Saint-Jean-et-Saint-Paul Aveyron Saint-Jean-et-Saint-Paul Toute la journée : marché d’art et d’artisanat et vide-greniers, jeux enfants (jeux, château gonflable) Pour le midi des assiettes de spécialités sur place ou à emporter seront proposées par le stand de LOU PAIROL de St Paul des fonts, ou en restaurant à La POURTANELLE sur réservation. Dès 16h vous pourrez commencer à déguster les sorbets maison de Philippe CLAUSS et les gâteaux à la broche de St Jean d’Alcapiès. Pour le marché producteur en soirée, vous pourrez venir y déguster:

-L’agneau bio grillé de la ferme de BENGOUZAL -La truffade et saucisse locale cuisinés par LOU PAIROL de St Paul des fonts. -Les « tartinettes des aveyronnais » roquefort PAPILLON, et charcuterie locale. -Chèvre chaud ou frais du GAEC des DRAILLES, -Yaourts au lait de brebis de la ferme d’ALCAS. -Amateurs de fruits et de légumes seront comblés par la présence de Colette JAMME. -Terrines de veau bio, et plats cuisinés de veau bio à emporter du GAEC de MOULERGUES. Et bien d’autres surprises, le tout arrosé du bon vin de la ferme BIAS, de la bière Caussenarde du Mas ANDRAL, ainsi qu’un grand choix de Kombucha bio produits dans notre région, à découvrir ! De 8h à 23h, dans le fort de St-Jean d’Alcas

Réservez dès aujourd’hui votre emplacement au 05 65 97 61 07 ou 06 59 76 75 56 ©PA St-Jean d’Alcas

