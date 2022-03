À la croisée des jeux Médiathèque le Nautilus VILLEPREUX Catégorie d’évènement: Villepreux

À la croisée des jeux Médiathèque le Nautilus, 27 mai 2022, VILLEPREUX. À la croisée des jeux

du vendredi 27 mai au vendredi 24 juin à Médiathèque le Nautilus

Les médiathèques proposent des rendez-vous jeux toute l’année, jeux de société, de plateau ou jeux vidéo. Saurez-vous relever tous les défis ? Retrouvez toutes les sessions sur l’agenda [e-mediatheque.sqy.fr](https://e-mediatheque.sqy.fr/Default/Default/search.aspx?SC=AGENDA&QUERY_LABEL=#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:’*:*’,ResultSize:-1,ScenarioCode:AGENDA,SearchContext:0,SearchLabel:”)))

Accès libre

L’équipe du Nautilus et l’association La Croisée des Mondes vous invitent à venir jouer en famille ou entre amis. Médiathèque le Nautilus 12 BIS SQUARE DES FETES VILLEPREUX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T18:00:00 2022-05-27T20:00:00;2022-06-24T18:00:00 2022-06-24T20:00:00

