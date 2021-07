La Réole La Réole Gironde, La Réole A la croisée des chemins en Réolais La Réole La Réole Catégories d’évènement: Gironde

La Réole

A la croisée des chemins en Réolais La Réole, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, La Réole. A la croisée des chemins en Réolais 2021-07-20 – 2021-07-20

La Réole Gironde Mets toi dans la peau d’un voyageur du Moyen-Age et trouve le chemin qui te conduira aux trésors du patrimoine. Participe à une journée « jeux » spécialement imaginée pour l’occasion.

Animation 12-17ans

Dans le cadre de Cap 33 Mets toi dans la peau d’un voyageur du Moyen-Age et trouve le chemin qui te conduira aux trésors du patrimoine. Participe à une journée « jeux » spécialement imaginée pour l’occasion.

Animation 12-17ans

Dans le cadre de Cap 33 Mets toi dans la peau d’un voyageur du Moyen-Age et trouve le chemin qui te conduira aux trésors du patrimoine. Participe à une journée « jeux » spécialement imaginée pour l’occasion.

Animation 12-17ans

Dans le cadre de Cap 33 dernière mise à jour : 2021-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Réole Étiquettes évènement : Autres Lieu La Réole Adresse Ville La Réole lieuville 44.5811#-0.04131