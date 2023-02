L’Envolée et Lunaria A la croisée des chemins Don Bosco | Ferrette Ferrette Catégories d’Évènement: Ferrette

Haut-Rhin

L’Envolée et Lunaria A la croisée des chemins Don Bosco | Ferrette, 11 mars 2023, Ferrette. L’Envolée et Lunaria Samedi 11 mars, 20h00 A la croisée des chemins Don Bosco | Ferrette Bal Folk et danses médiévales A la croisée des chemins Don Bosco | Ferrette 12 Rue de Lucelle, 68480 Ferrette Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est Quatre musiciens passionnés de folk et amoureux de leurs instruments : violon, vielle à roue, guitare et accordéon. L’envolée est un quatuor qui enchaîne les danses classiques du folk sur un répertoire de compositions originales. Danse médiévales et folk, Tarif: plateau, petit restauration sur place

17h atelier de danse, 18h bal pour les familles, 20h grand bal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:00:00+01:00

2023-03-11T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Ferrette, Haut-Rhin Autres Lieu A la croisée des chemins Don Bosco , Ferrette Adresse 12 Rue de Lucelle, 68480 Ferrette Ville Ferrette lieuville A la croisée des chemins Don Bosco , Ferrette Ferrette Departement Haut-Rhin

A la croisée des chemins Don Bosco , Ferrette Ferrette Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrette/

L’Envolée et Lunaria A la croisée des chemins Don Bosco | Ferrette 2023-03-11 was last modified: by L’Envolée et Lunaria A la croisée des chemins Don Bosco | Ferrette A la croisée des chemins Don Bosco , Ferrette 11 mars 2023 A la croisée des chemins Don Bosco | Ferrette Ferrette Ferrette

Ferrette Haut-Rhin