Salle Vilette / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique
380 Avenue Mozart
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

19 novembre 2022

Salle Vilette / Conservatoire Darius Milhaud – musique, danse et art dramatique 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence

A la croisée des chemins

Deux chemins qui se croisent, à l'instigation de Dominique Serve. Deux musiciens qui vont confronter leurs particularités pour construire une musique qui les rassemble.



● Philippe Deschepper – guitare

● Philippe Deschepper – guitare
● Dominique Serve – clavicorde, clavecin

Une rencontre musicale, salle Vilette du Conservatoire

