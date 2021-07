Mortain-Bocage Mortain-Bocage Manche, Mortain-Bocage A la cour du Comte de Mortain Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

A la cour du Comte de Mortain
2021-08-15 14:00:00 – 2021-08-15 17:00:00
Place du Château Mortain
Mortain-Bocage Manche

Accueil touristique dans un chalet, mise à disposition de jeux médiévaux, visites flashs
dernière mise à jour : 2021-06-28

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain-Bocage Étiquettes évènement : Autres Lieu Mortain-Bocage Adresse Place du Château Mortain Ville Mortain-Bocage lieuville 48.64847#-0.94508