A la conquête des trésors de l’église Saint-Michel de Sospel Sospel, 26 juin 2021-26 juin 2021, Sospel.

A la conquête des trésors de l’église Saint-Michel de Sospel 2021-06-26 15:00:00 – 2021-06-26 16:15:00 Place Saint Pierre Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles – Bureau de Sospel

Sospel Alpes-Maritimes

Saviez-vous que la commune de Sospel conservait un patrimoine baroque exceptionnel ? Monuments aux décors fastueux, couleurs vives et d’or sont emblématiques du mouvement baroque qui marqua l’architecture et les arts en Europe entre les XVe et XVIIIe !

s.gravrand@carf.fr +33 4 92 41 80 30

Saviez-vous que la commune de Sospel conservait un patrimoine baroque exceptionnel ? Monuments aux décors fastueux, couleurs vives et d’or sont emblématiques du mouvement baroque qui marqua l’architecture et les arts en Europe entre les XVe et XVIIIe !