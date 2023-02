À la conquête des j’oeufs Parking du golf municipal Montceau-les-Mines Montceau-les-Mines Catégories d’Évènement: Montceau-les-Mines

2023-04-10 14:00:00 – 2023-04-10 17:30:00

Saône-et-Loire Montceau-les-Mines EUR En famille ou en équipe (adulte/enfant), les enfants devront réaliser plusieurs défis/activités sportives pour prétendre décrocher la médaille (en chocolat) en fin de parcours, et se prendre en photo sur le podium aux couleurs de « Terre de Jeux ».

Rendez-vous au village des J’œufs pour l’accueil des équipes, les consignes et la distribution du livret de chasse. vieassociative@montceaulesmines.fr +33 3 85 67 90 80 https://www.montceaulesmines.fr/ Parking du golf municipal Grands parcs Montceau-les-Mines

