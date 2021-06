A la conquête des 5 continents Lycée agricole de la Saussaye (28), 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Gellainville.

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Lycée agricole de la Saussaye (28)

Le programme d’activité s’organisera autour de la thématique « A la conquête des 5 continents ». Les enfants vont pouvoir explorer les coutumes et les moeurs du monde entier. L’équipe d’animation, forte de son expérience, mettra en place des activités ludiques et variées adaptées aux enfants de 6 à 10 ans afin que chacun et chacune puissent y trouver sa place, apprendre en jouant et ressortir du séjour avec de nouveaux acquis et pleins de jolies souvenirs en tête. Des ateliers tournant seront organisés le matin pour renforcer les apprentissages. Dans le cadre du dispositif « résidence d’artiste », une artiste séjournera sur le séjour et pourra proposer des ateliers aux enfants autour du dessin, de la peinture et de la gravure. Les après-midi et les soirées seront dédiés à la découverte sportive et culturelle, aux jeux collectifs et de plein air, et aux arts plastiques. Les jeunes bénéficieront d’une sortie dans la semaine. Le vivre ensemble sera un élément majeur de notre séjour autour de la découverte, de l’estime de soi et de la relation aux autres. A l’occasion de ce séjour, une attention particulière sera portée sur la qualité de la vie collective de l’autonomie et du plaisir d’être ensemble.

620€ – A déduire la participation de l’état, celle de la collectivité éventuelle, ainsi que de la CAF28 pour les euréliens. Une participation financière pourrait être demandée aux familles.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Lycée agricole de la Saussaye (28) La Saussaye 28 630 Sours Gellainville Eure-et-Loir



2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T17:00:00