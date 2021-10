Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris À la conquête de Mars Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

À la conquête de Mars Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 19 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 19 avril 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de Francis Rocard L’exploration de la planète rouge est un des grands défis de ce siècle. Cependant les obstacles sont nombreux, à tous points de vue. Même si les innovations technologiques sont considérables depuis Apollo, il reste encore beaucoup de progrès à accomplir pour espérer envoyer un équipage humain sur Mars. La question est aussi de savoir ce qui motive tant les grandes puissances spatiales à se lancer dans l’aventure d’un tel projet. Francis Rocard est astrophysicien, en charge des programmes d’exploration du Système solaire au Centre National d’Etudes Spatiales, auteur de Dernières Nouvelles de Mars (Flammarion, 2020). Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2022-04-19T19:00:00+02:00_2022-04-19T22:00:00+02:00

Crédit : Laurence Honnorat

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris