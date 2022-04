A la Confluence, entre temps géologiques et Histoire de France Nicole, 7 mai 2022, Nicole.

2022-05-07 – 2022-05-07

Nicole Lot-et-Garonne Nicole

EUR 4 Rendez-vous au Pech de Berre à 9h45 pour une journée de découverte historique, culturelle et sportive! A 10h conférence sur l’évolution des paysages de la Confluence et sur les roches du site. 11h15, conférence 2000 ans d’Histoire de France, les hommes et les rivières au cours des âges. 12h30 apéritif de bienvenue suivi d’un repas tiré du sac à l’ombre de la halle (prévoir plaids et tabourets). A 14h30 rando carrière de Tabor avec son célèbre calcaire gris de l’Agenais et son sentier des orchidées. La journée se terminera à 17h30 par une histoire de la croix et une dégustation de quelques douceurs du pays. Limité à 30 participants sur réservation 06 69 47 15 28. Participation 4€ par personne, gratuit pour les enfants -12 ans .

+33 6 69 47 15 28

