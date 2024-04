A la chasse aux pollinisateurs ça va faire le Bzzzz Étang du Moulin Neuf Plounérin, vendredi 23 août 2024.

En Europe 80% des fleurs font appel aux insectes pollinisateurs. Il existe plus de 950 espèces d’abeilles sauvages en France . Mais Syrphes, Papillons et Coléoptères effectuent aussi ce travail. Grâce à un filet, venez apprendre à mieux les connaître et par des activités ludiques, découvrir leur fascinants modes de vie.

Bonnes chaussures de randonnée ou bottes. .

Date et horaire :

Début : 2024-08-23 14:00:00

fin : 2024-08-23 16:30:00

Étang du Moulin Neuf Parking de Kerliziri

Plounérin 22780 Côtes-d’Armor Bretagne escale.buissonniere.bzh@gmail.com

