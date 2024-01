À la chasse aux expressions imagées Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, mercredi 27 mars 2024.

Le mercredi 27 mars 2024

de 19h30 à 21h00

.Public adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Dans le cadre de la semaine de la langue française, la bibliothèque vous invite à une rencontre en forme de promenade à travers les expressions populaires de la langue française. D’après l’ouvrage de Claude Duneton « Le bouquet des expressions imagées », en présence de Gisèle Joly, traductrice et comédienne, et Catherine Merle, musicologue.

Quelle est l’origine

de l’expression « prendre son pied » ? Pourquoi dit-on,

lorsqu’on ne se sent pas bien, qu’on n’est pas dans son assiette, ou qu’on

reprend du poil de la bête si l’on va mieux ?

Venez butiner avec Catherine

Merle et Gisèle Joly dans les plates-bandes fleuries de Claude Duneton, grand

jardinier des mots et historien de la langue… et pourquoi pas pincer la

chansonnette ?

Après des débuts dans la musique et le

théâtre de rue, Gisèle Joly est devenue

comédienne grâce à la rencontre avec Jean-Louis Hourdin. Maintenant traductrice, elle a fait

l’essentiel de sa carrière au théâtre.





Catherine Merle est musicologue, violoniste, chanteuse, aquarelliste et auteure. Elle a travaillé avec l’écrivain Claude Duneton sur l’histoire de la chanson. Elle crée actuellement des conférences-chantées avec Daniel Chocron. En septembre dernier est paru un livre hommage à l’écrivain Claude Duneton intitulé « Claude Duneton façon puzzle » qu’elle a coordonné avec Gisèle Joly et Pierre Chalmin.

Claude Duneton a enseigné l’anglais et le français,

fait du théâtre, de la radio et de la télé, et même joué dans quelques

films. Il est l’auteur d’une trentaine de livres, mais sa chronique du

langage au Figaro, “Au plaisir des mots”, aura suffi à le rendre

populaire. « Le langage est un fameux véhicule et, contrairement aux autres, il ne coûte rien.”

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

Contact : +33140359646 bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19 https://www.facebook.com/bibliothequeclaudelevistraussparis19

Gisèle Joly