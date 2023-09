Concert à la Chapelle des Ursulines dans le cadre de « musique au château » à la Chapelle des Ursulines Monistrol-sur-Loire, 15 octobre 2023, Monistrol-sur-Loire.

Monistrol-sur-Loire,Haute-Loire

Concert à la Chapelle avec le chœur ARTMILLES et le Quatuor ACCORDA

A 17h- tarif 10 €

Scolaires et étudiants gratuit

Programme joint.

à la Chapelle des Ursulines

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Concert at the Chapelle with the ARTMILLES choir and the ACCORDA Quartet

At 5pm – price 10 ?

Schoolchildren and students free

Program attached

Concierto en la Capilla con el coro ARTMILLES y el Cuarteto ACCORDA

A las 17.00 h – Precio 10

Escolares y estudiantes gratis

Programa adjunto

Konzert in der Kapelle mit dem Chor ARTMILLES und dem Quatuor ACCORDA

Um 17 Uhr- Tarif 10 ?

Schüler und Studenten kostenlos

Beiliegendes Programm

