Viens découvrir plein de nouvelles activités et rencontrer des copains ! Avec tes animateurs, tu pourras faire du sport, du bricolage, te promener dans la nature, faire du poney tous les matins si tu le décides… Si tu es un passionné d’animaux, tu pourras même choisir de t’occuper de la ferme le matin et opter pour l’équitation l’après-midi ; si tu préfères le sport, tu pourras en faire toute la journée… selon tes envies et ta forme, c’est toi qui crées ton programme !

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le Loup-Garou LEZAY Lezay Deux-Sèvres

