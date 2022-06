À LA BONHEUR | Village éphémère, 4 juin 2022, .

À LA BONHEUR | Village éphémère

2022-06-04 – 2022-06-05

Rendez-vous à partir du 3 juin pour l’ouverture de » À La Bonheur », une guinguette et village éphémère sur la place du Château de Vitré.

Au pied du Château de Vitré, dans un espace aéré, sur un mobilier brut, chiné ou récupéré et sous les lueurs des guirlandes, on vient boire des coups. Ici ce sont les bons produits de terroir que l’on vient célébrer.

À la guinguette éphémère À LA BONHEUR chacun pourra se détendre, se divertir, se retrouver en famille ou entre ami. Elle est y installée place du château du 3 juin au 21 août, dans une démarche éco-responsable et en partenariat avec les entreprises et artisans locaux.

À déguster: Planches de charcuterie, de fromage, glaces, bières, vins, jus.

Activités proposées: palets breton, pétanque, Mölki

Commerçants et associations locales: 3 chalets mis à disposition

> Programme des animations à venir!

