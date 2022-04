A la bodega Les Andalouses Église des Frères Prêcheurs Arles Catégories d’évènement: Arles

Le club taurin Les Andalouses qui fête ses 22 ans accueille pendant la feria le public à l’église des Frères-Prêcheurs pour cinq jours de fête et d’animations. Les temps forts : Jeudi 14 avril à 19h -vernissage de l’exposition Anne Molines -présentation de l’affiche réalisée par Régis Jalabert -enregistrement d’une émission spéciale par France Bleu Provence de 20h à 21 h en public. -spectacle de danse de Baile de Zurcos Vendredi 15 avril à 21h -concert du groupe Gipsy Princes -flamenco de Lucas El Luco et ses musiciens Samedi 16 avril à 22h -présentation des robes sévillanes de la créatrice Melissa Cruz Dimanche 17 avril à 10h -défilé de calèches et danses sevillanes des Andalouses dans les rues du centre-ville -Misa flamenca avec le choeur rociero Flores de Sal Dimanche 17 avril à 21h -ballet de Media Luna Lundi 18 avril -fermeture de la bodega à 17h30 Pendant la feria de Pâques la bodega Les Andalouses propose spectacles, expositions et beaucoup de danse. Église des Frères Prêcheurs 1 Quai Marx Dormoy, 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

