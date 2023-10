Visites-concerts à l’Opéra A la billetterie de l’Opéra de Lille Lille Catégorie d’Évènement: Lille Visites-concerts à l’Opéra A la billetterie de l’Opéra de Lille Lille, 31 janvier 2024, Lille. Visites-concerts à l’Opéra Mercredi 31 janvier 2024, 16h30 A la billetterie de l’Opéra de Lille 14 euros, sur inscription Tous les Lillois connaissent la façade sculp turale néo-classique de l’Opéra, inauguré en 1923. Mais que se cache-t-il derrière celle-ci ? Nous vous invitons à découvrir les coulisses de l’Opéra le temps d’une visite à deux voix, animée par une guide-conférencière et un membre de l’équipe de l’Opéra. La visite est ensuite suivie d’un concert. A la billetterie de l’Opéra de Lille rue Léon Trulin, côté droit du bâtiment Lille [{« type »: « link », « value »: « https://www.lilletourism.com/les-visites-concerts-a-l-opera-de-lille.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-31T16:30:00+01:00 – 2024-01-31T19:00:00+01:00

2024-01-31T16:30:00+01:00 – 2024-01-31T19:00:00+01:00 © Daniel Rapaich DICOM – Ville de Lille Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Lieu A la billetterie de l'Opéra de Lille Adresse rue Léon Trulin, côté droit du bâtiment Ville Lille Lieu Ville A la billetterie de l'Opéra de Lille Lille latitude longitude 50.627496;3.065313

A la billetterie de l'Opéra de Lille Lille https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/