A LA BELLE ÉTOILE Le Mans, 27 janvier 2022, Le Mans.

A LA BELLE ÉTOILE MLC les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans

2022-01-27 19:00:00 – 2022-01-27 MLC les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans Sarthe

Nous avons tous rêvé de passer une nuit à la belle étoile. Bien sûr il y a la nature, les parfums de la nuit, l’immensité du ciel… Mais aussi les petits soucis du bivouac : les irrégularités du sol, les insectes mystérieux, l’orage qui s’annonce !

Les sons se raréfient et se transforment, les odeurs des plantes chauffées pendant toute une journée se révèlent. Dans cet espace onirique, des musiques s’approchent, tournoient, se superposent entre elles. Une voix apparaît, douce et rassurante. »

Apportez votre oreiller et venez faire cette expérience nocturne en toute sécurité !

Distribution:

Vanessa Lilian : voix.

Catherine Colombi : flûtes, appeaux.

Cécile Derosier : piano/claviers numériques, mélodica, chant, tuba, petits objets sonores.

Jean-Christophe Garnier : percussions discrètes sur table sonore, glockenspiel et vibraphone à archets, mélodica, programmation informatique, chant.

Pierre-Yves Colombi : clarinettes et chant / en alternance avec Pierre Girard : trompettes douces, soufflet et anches d’accordéon, chant.

Le moustique (personnage virtuel)

