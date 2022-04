A la belle étoile – Edition Saint Amour Saint-Amour-Bellevue, 1 juillet 2022, Saint-Amour-Bellevue.

A la belle étoile – Edition Saint Amour Ma Chambre à Saint Amour 625 Route de la saint Valentin Saint-Amour-Bellevue

2022-07-01 – 2022-07-01 Ma Chambre à Saint Amour 625 Route de la saint Valentin

Saint-Amour-Bellevue Saône-et-Loire Saint-Amour-Bellevue

EUR 160 160 Pour la deuxième année consécutive, A la belle étoile prend place dans le domaine de la famille de Laurence, les pieds dans les vignes, devant une vue à couper le souffle.

BILLETTERIE: https://www.alabelletoile.com/tickets

Deux dîners vous sont proposés avec deux grands chefs de la région.

Le dîner du 1er juillet sera orchestré par le Chef doublement étoilé Masafumi Hamano (Au 14 février) et toute son équipe. Ils offriront un voyage culinaire de haute voltige en plusieurs services.

Le dîner du 2 juillet sera proposé par le Chef étoilé et MOF, Sébastien Chambru (L’O des Vignes). Sébastien mettra à l’honneur sa région, ses produits et sa cuisine raffinée et savoureuse.

Chaque plat sera parfaitement accordé avec les vins de Saint-Amour. Trois vignerons ainsi qu’un producteur seront mis à l’honneur chaque soir.

Ces deux soirées conviviales et magiques auront pour but de faire voyager les convives de la terre à l’assiette, aux étoiles, en passant par les vignes.

Les Menus sont tenus secrets.

tenaya@alabelletoile.com

Pour la deuxième année consécutive, A la belle étoile prend place dans le domaine de la famille de Laurence, les pieds dans les vignes, devant une vue à couper le souffle.

BILLETTERIE: https://www.alabelletoile.com/tickets

Deux dîners vous sont proposés avec deux grands chefs de la région.

Le dîner du 1er juillet sera orchestré par le Chef doublement étoilé Masafumi Hamano (Au 14 février) et toute son équipe. Ils offriront un voyage culinaire de haute voltige en plusieurs services.

Le dîner du 2 juillet sera proposé par le Chef étoilé et MOF, Sébastien Chambru (L’O des Vignes). Sébastien mettra à l’honneur sa région, ses produits et sa cuisine raffinée et savoureuse.

Chaque plat sera parfaitement accordé avec les vins de Saint-Amour. Trois vignerons ainsi qu’un producteur seront mis à l’honneur chaque soir.

Ces deux soirées conviviales et magiques auront pour but de faire voyager les convives de la terre à l’assiette, aux étoiles, en passant par les vignes.

Les Menus sont tenus secrets.

Ma Chambre à Saint Amour 625 Route de la saint Valentin Saint-Amour-Bellevue

dernière mise à jour : 2022-04-10 par