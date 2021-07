A la belle étoile des vendanges du 7ème art : rencontre avec Dominique Besnehard Pauillac, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Pauillac.

A la belle étoile des vendanges du 7ème art : rencontre avec Dominique Besnehard 2021-07-24 – 2021-07-24 Médiathèque de Pauillac 13 rue Aristide Briand

Pauillac Gironde

Rencontre animée par Jocelyne Aymé

C’est au casino d’Houlgate, en Normandie, dans les années 60, que tout a commencé. C’est là que Dominique Besnehard a découvert le cinéma et les actrices. C’est à cette époque qu’il est tombé fou d’amour, et pour toujours, de Sylvie Vartan et de Marlène Jobert, dont il est devenu l’ami et l’agent. c’est lui qui à découvert quelques belles inconnues nommées Juliette Binoche, Béatrice Dalle, Emmanuelle Seigner, Christophe Lambert , et défendu les intérêts de nombreuse stars : Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant, Yvan Attal, Michel Blanc, Alain Chabat, Jean Claude Brialy, Nathalie Baye.

Après avoir été agent pendant 20 ans chez Artmedia, il devient producteur et crée en 2006 sa propre société de production, Mon Voisin Productions, avec Michel Feller. La rencontre sera suivi d’une signature et d’un cocktail.

+33 5 56 59 02 20

dernière mise à jour : 2021-06-22 par