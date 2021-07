A la belle étoile des vendanges du 7ème art : Le livre de la jungle Pauillac, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Pauillac.

A la belle étoile des vendanges du 7ème art : Le livre de la jungle 2021-07-21 – 2021-07-21 Cinéma l’Eden 12 Quai Antoine Ferchaud

Pauillac Gironde

Projection proposé dans le cadre du festival : » à la belle étoile des vendanges du 7ème art ».

(Re)Découvrez les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par