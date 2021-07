Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac A la belle étoile des vendanges du 7ème art : Aimbo, princesse d’Amazonie Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

A la belle étoile des vendanges du 7ème art : Aimbo, princesse d’Amazonie Pauillac, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Pauillac. A la belle étoile des vendanges du 7ème art : Aimbo, princesse d’Amazonie 2021-07-17 – 2021-07-17 Quai Antoine Ferchaud Esplanade Lafayette

Pauillac Gironde Dans le cadre du festival : » a la belle étoile des vendanges du 7ème art », profitez d’une projection gratuite et plein air. Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. Dans le cadre du festival : » a la belle étoile des vendanges du 7ème art », profitez d’une projection gratuite et plein air. Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. +33 5 56 59 23 99 Dans le cadre du festival : » a la belle étoile des vendanges du 7ème art », profitez d’une projection gratuite et plein air. Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. vd7a dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Pauillac Adresse Quai Antoine Ferchaud Esplanade Lafayette Ville Pauillac lieuville 45.20097#-0.74636