GRAND REX PARIS 1, bd Poissonnière 75002

En présence de l’équipe du film

ASSISTEZ À L’AVANT-PREMIÈRE OFFICIELLE DU FILM À LA BELLE ÉTOILE, L’HISTOIRE SAVOUREUSE DE LA NAISSANCE D’UN CHEF PÂTISSIER HORS NORMES !

En présence de Riadh Bélaïche (aka Just Riadh) et toute l’équipe du film !

Film projeté en Grande Salle en écran de scène

Placement libre en mezzanine et au balcon

Synopsis :

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

