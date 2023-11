Vide-grenier mensuel A la belle époque Sourdeval, 12 novembre 2023, Sourdeval.

Sourdeval,Manche

Vide-grenier mensuel à « la belle époque ». Déballages en intérieur, ouvert à tous, exposition de collectionneurs et artistes régionaux, visite de la collection privée (découverte d’un village reconstitué sur les années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300 mannequins), attractions pour enfants, rôtisserie sur place ou à emporter, stand sucré, buvette..

A la belle époque Le Moulin Foulon

Sourdeval 50150 Manche Normandie



Monthly « belle époque » garage sale. Indoor unpacking, open to all, exhibition of regional collectors and artists, visit to the private collection (discovery of a village recreated from the 50s to the 70s with over 300 mannequins), children’s attractions, rotisserie on site or to take away, sweet stand, refreshment bar.

Venta mensual de « belle époque ». Desembalaje bajo techo, abierto a todos, exposición de coleccionistas y artistas regionales, visita a la colección privada (descubrimiento de un pueblo reconstruido de los años 50 a 70 con más de 300 maniquíes), atracciones infantiles, asador in situ o para llevar, puesto de dulces, bar de refrescos.

Monatlicher Flohmarkt in der « Belle Epoque ». Innenauspackungen, für alle zugänglich, Ausstellung regionaler Sammler und Künstler, Besuch der Privatsammlung (Entdeckung eines nachgebildeten Dorfes der 50er bis 70er Jahre mit über 300 Modellen), Kinderattraktionen, Braten vor Ort oder zum Mitnehmen, Süßigkeitenstand, Getränkestand.

