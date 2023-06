Séjour Camp Nature : Poneys/Baignade A.L.S.H. Lou Loubatou Chanteix, 21 août 2023, Chanteix.

Séjour Camp Nature : Poneys/Baignade 21 et 25 août A.L.S.H. Lou Loubatou

Ce séjour de 5 jours et 4 nuits pour des jeunes de 6 à 17 ans. Le séjour se déroulera pour l’hébergement au Domaine de Lascaux à Saint Germain les Vergnes. Nous proposerons des activités riches et variées : découverte du milieu, baignades, randonnées !! Mais aussi et surtout l’initiation sur 5 séances de l’activité EQUESTRE qui se dérouleront aux Ecuries de Sarget à Saint Féréole.

A.L.S.H. Lou Loubatou CHANTEIX Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « clsh.louloubatou@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0786202127 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:30:00+02:00 – 2023-08-21T09:00:00+02:00

2023-08-25T17:30:00+02:00 – 2023-08-25T18:00:00+02:00

Séjour Camp Nature Poneys Baignade