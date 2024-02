A L OMBRE DE MON SOLEIL THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN Montauban, dimanche 7 avril 2024.

Dimanche 7 avril 2024 à 10hA l’ombre de mon soleil par la Cie KoikadiSpectacle jeune public à partir de 3 ans (durée 45 mn)Au croisement de nulle part d’un banc public, pOm’ présente, au son de son petit accordéon, son célèbre numéro animalier La valse de Papillon. Mais l’histoire d’un anniversaire oublié engendre en cascade un délicieux chaos de bretelles capricieuses, de journal glouton, de roi ‘’pâte et tic’’, de gâteau improvisé, d’histoire de petit papier, de plante lumineuse, d’une poule pondeuse qui pète, de boulette, de ciboulette, de cacahuète et … toujours pas de nouvelles de Papillon. Un univers de poésie, de magie et de facétie comme un clin d’œil au clown de notre enfance, un spectacle à voir en famille !

Tarif : 8.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-04-07 à 10:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE L’EMBELLIE MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82