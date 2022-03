A l ‘écoute du brame du cerf Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Senonches

A l ‘écoute du brame du cerf Senonches, 10 septembre 2022, Senonches. A l ‘écoute du brame du cerf Senonches

2022-09-10 – 2022-09-10

Senonches Eure-et-Loir Comme chaque année, le retour des jours frais s’accompagne de la période de brame du cerf, la saison des amours. Sur un chemin forestier (3 ou 6 km) à la tombée de la nuit, venez écouter le brame du cerf accompagné d’un animateur. Chaussures et vêtements adaptés. Place limitée Comme chaque année, le retour des jours frais s’accompagne de la période de brame du cerf, la saison des amours. Sur un chemin forestier (3 ou 6 km) à la tombée de la nuit, venez écouter le brame du cerf accompagné d’un animateur. Chaussures et vêtements adaptés. Place limitée tourisme@foretsduperche.fr +33 2 37 37 80 11 http://www.perche-tourisme.fr/ Comme chaque année, le retour des jours frais s’accompagne de la période de brame du cerf, la saison des amours. Sur un chemin forestier (3 ou 6 km) à la tombée de la nuit, venez écouter le brame du cerf accompagné d’un animateur. Chaussures et vêtements adaptés. Place limitée pixabay

Senonches

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Senonches Autres Lieu Senonches Adresse Ville Senonches lieuville Senonches Departement Eure-et-Loir

Senonches Senonches Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senonches/

A l ‘écoute du brame du cerf Senonches 2022-09-10 was last modified: by A l ‘écoute du brame du cerf Senonches Senonches 10 septembre 2022 Eure-et-Loir Senonches

Senonches Eure-et-Loir