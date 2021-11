Genève Musée d'art et d'histoire Genève À jeudi au MAH! Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

À jeudi au MAH! Musée d’art et d’histoire, 25 novembre 2021, Genève. À jeudi au MAH!

Musée d’art et d’histoire, le jeudi 25 novembre à 18:00

Jeudis 25 novembre 2021 ———————– ### Expérience-Performance À 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h et 20h30 – Train fantôme Expérience effrayante dans les collections oubliées. Imaginée par Claire Mayet Âge conseillé: dès 8 ans Sans réservation ### Vingt minutes, une œuvre À 18h30 – Coucher de soleil avant Haydn En préambule au concert Gratuit ### Concert Haydn au musée, par le Quatuor Terpsycordes CHF 25.- ¦ CHF 20.- tarif réduit ¦ CHF 5.- jusqu’à 18 ans Sur réservation, dans les 15 jours avant l’événement MESURES SANITAIRES L’entrée au musée ainsi que toutes nos activités sont uniquement accessibles sur présentation d’un certificat COVID avec code QR valable et d’une pièce d’identité. Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas concernées.

CHF 0.-

Le MAH ouvre ses portes jusqu’à 21h tous les jeudis soirs. Concerts, théâtre, performances, DJ Set, visites sérieuses ou un brin décalées, moments d’expérimentations, il y en aura pour tous les goûts! Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Ville Genève lieuville Musée d'art et d'histoire Genève