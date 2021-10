Genève Musée d'art et d'histoire Genève À jeudi au MAH! Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

Jeudis 18 novembre 2021 ———————– ### Démonstration de catch féminin, avec Les Créatives À 18h15 et 19h15 – _Catch me if you can,_ par les Swiss Power Wrestling avec Leila Dupré et Johanne Bonnet , présentation d’Adrian Johnatans ### Visites commentées À 18h30 et 19h30 – _Les Amazones, guerrières de l’Orient_ À 19h et 20h – _Athéna, déesse guerrière_ Gratuit, sans réservation (dans la limite des places disponibles) MESURES SANITAIRES L’entrée au musée ainsi que toutes nos activités sont uniquement accessibles sur présentation d’un certificat COVID avec code QR valable et d’une pièce d’identité. Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas concernées.

Le MAH ouvre ses portes jusqu’à 21h tous les jeudis soirs. Concerts, théâtre, performances, DJ Set, visites sérieuses ou un brin décalées, moments d’expérimentations, il y en aura pour tous les goûts! Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

