Genève Musée d'art et d'histoire Genève À jeudi au MAH! Musée d’art et d’histoire Genève Catégorie d’évènement: Genève

À jeudi au MAH! Musée d’art et d’histoire, 2 septembre 2021, Genève. À jeudi au MAH!

Musée d’art et d’histoire, le jeudi 2 septembre à 18:00

Dès le mois de septembre, le Musée d’art et d’histoire ouvre ses portes jusqu’à 21h tous les jeudis soirs. Concerts, théâtre, performances, DJ Set, visites sérieuses ou un brin décalées, moments d’expérimentations artistiques, il y en aura pour tous les goûts! Le restaurant du musée Le Barocco reste ouvert lors de ces soirées. L’occasion de profiter de la magnifique cour en soirée pour y boire un verre. Jeudi 2 septembre 2021 ———————- Visites thématiques (durée: 30 min. env.) À 18h30 et 19h30 – Héroïques? Les nudistes du MAH À 18h30 et 19h30 – Sous le soleil des Pharaons À 19h et 20h – Plein air et paysages DJ Set dans la cour du musée, avec DJ truckthomas, de 18h à 21h en continu Sauf mention contraire, tous les rendez-vous sont gratuits et sur réservation (sauf DJ Set), 15 jours avant la date prévue

CHF 0.-

Dès le mois de septembre, le Musée d’art et d’histoire ouvre ses portes jusqu’à 21h tous les jeudis soirs. Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T18:00:00 2021-09-02T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Musée d'art et d'histoire Adresse Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Ville Genève lieuville Musée d'art et d'histoire Genève