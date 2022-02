“A Islande !” – rencontre avec Ian Manook Ploubazlanec, 16 mars 2022, Ploubazlanec.

“A Islande !” – rencontre avec Ian Manook Ploubazlanec

2022-03-16 18:30:00 – 2022-03-16

Ploubazlanec Côtes d’Armor

organisé par Milmarin et la Librairie du Renard

avec la participation de Pierre Guérin et de descendants de pêcheurs

135 ans après Pierre Loti, c’est un récit sur la pêche à Islande empreint de réalisme et de souffrance que propose Ian Manook. « A Islande ! », comme un cri du cœur de ces bretons qui passaient la moitié de l’année à pêcher la morue dans les eaux islandaises, enchainant les campagnes pour le compte d’armateurs pour qui seul comptait le résultat de la pêche. S’ils ne touchaient terre qu’une fois pendant ces 6 mois, lors de l’escale de mi-pêche, il arrivait qu’en cas de naufrage ou de maladie ils soient soignés par les religieuses des Œuvres de Mer à Fàskrùdsfjördur.

C’est là qu’Ian Manook plante son décor : une jeune infirmière paimpolaise envoyée par l’Etat français y croise des naufragés épuisés et désillusionnés, une institutrice islandaise révèle un mode de vie insulaire très rudimentaire, une religieuse danoise interroge sa place et sa foi. Ce roman, c’est aussi un contexte politique, celui de la République française qui reprend aux associations religieuses le soin de ses marins, peu avant la loi de 1905.

Réaliste mais romancé avec brio, « A Islande ! » nous entraine aux côtés de ces « forçats de la mer », des hommes comme les autres pris dans un système qui les dépasse. Et à la fin, la mer a toujours le dernier mot…

La rencontre sera suivie d’une dédicace.

Réservation très fortement conseillée au 02 96 55 49 34 ou milmarin@guingamp-paimpol.bzh

Le Pass vaccinal sera demandé.

milmarin@guingamp-paimpol.bzh +33 2 96 55 49 34 http://www.milmarin.bzh/

